Malatya'da sokakta oynayan çocuğa 6 köpek saldırdı

DHA

Bir çocuk daha köpek saldırısına uğradı.

Bu kez korkunç olay Malatya'da meydana geldi...

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Hayvan Pazarı yakınlarında sokakta oyun oynayan 9 yaşındaki Murat Canpolat yanına yaklaşan 6 başıboş köpeğin saldırısına uğradı..

Küçük çocuğu, köpeklerden olayı gören çevredekiler kurtardı.

KOL VE BACAKLARINDAN YARALANDI

Kol ve bacaklarından yaralanan Canpolat, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan Canpolat’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.