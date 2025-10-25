Malatya'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

- Malatya'da 78 yaşındaki Mehmet Hanifi Çalıkuşu evinde ölü bulundu.
- Yakınları, kendisinden haber alamayınca itfaiye yardımıyla içeri girerek yaşlı adamı buldu.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da saat 19.45 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Hasan Varol Mahallesi'nde Emirhan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan Mehmet Hanifi Çalıkuşu'ndan (78) yaklaşık iki gündür haber alamayan yakınları durumdan endişelenerek eve gitti.
YAŞLI ADAM GİRİŞ KAPISINDA ÖLÜ BULUNDU
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapının açılmasının ardından içeri giren yakınları yaşlı adamı giriş kapısı önünde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Hanifi Çalıkuşu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşlı adamın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.