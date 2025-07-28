Mangalcılar dikkat: O tarihe kadar yasaklandı

Mangal severler dikkat...

Ülkemizin vazgeçilmez lezzeti olan mangala yasak geldi.

Ankara Valiliği, yangınlara tedbir amaçlı mangal kullanmayı yasakladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, 10 Haziran'dan itibaren izin verilen ve ilan edilen alanlar dışında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı hatırlatıldı.

30 AĞUSTOS'A KADAR

Meteorolojik verilere göre gelecek günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle, ormanlarımızın yangınlardan korunması bakımından 26 Temmuz Cumartesi gününden itibaren 30 Ağustos'a kadar izin verilen alanlarda mangal kullanmak ve ateşli piknik yapma faaliyeti tedbiren yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızdan, izin verilen alanlarda ateşsiz ve mangalsız piknik yapmalarını, kural ve yasaklara uymalarını, bu konuda anlayış göstermelerini ve destek vermelerini önemle istirham ediyoruz."