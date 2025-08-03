Manisa'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Manisa’nın Kula ilçesinde saat 17.00 sıralarında Sanayi Kavşağı’nda Ayakkabıcılar Sitesi istikametinden Sanayi Sitesi yönüne geçmek isteyen Arif Ö. idaresindeki 45 U 3063 plakalı otomobile, Uşak yönünden İzmir istikametine seyir halinde olan Ali G. yönetimindeki 07 CAF 757 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

AĞIR YARALANAN ÜÇ KİŞİDEN İKİSİ KURTARILAMADI

Şiddetli çarpışma sonucu otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan sürücü Arif Ö., eşi Ayşe Ö. ve akrabalardan Ayşe K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Arif Ö. ve eşi Ayşe Ö. hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan Ayşe K. ise Manisa Celal Bayar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

KAZANIN ARDINDAN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından otobüs sürücüsü Ali G. emniyet ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.