Manisa'da 8 köyde şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketleri durduruldu

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Çamyayla Mahallesi'nde büyükbaşlarda şap hastalığı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla Çamyayla, Kurşunlu, Selmanhacılar, Aşağıtefen, Çalıklı, Çampınar, Çamlıca ve Turpçu köylerinde büyükbaş ve küçükbaşların alım satımı ve hayvansal ürünlerin giriş çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını bildirdi.

"KARANTİNAYA UYMAYANLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK"

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: