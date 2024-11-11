Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Türkiye genelinde, 2019'dan bu yana her yıl 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak kutlanıyor.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Manisa'da da, fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

1600 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

'Geleceğe nefes, insanlığa nefes' temasıyla kutlanan bu yılki etkinlikte, Şehzadeler ilçesindeki Sancaklı Çeşmebaşı yanık saha alanında 1600 fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikim töreni sonrası gazetecilere açıklama yapan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, şu açıklamalarda bulundu:

İnsanlarımızın geleceğe güvenle bakması, sağlıklı ve güvenli bir çevre ile mümkündür. Koruma kullanma dengesi içerisinde bütün insanlarımızın çevreyi muhafaza etmesi önem arz ediyor. Her birimizin bu konuda yüksek derece bilgi ve hassasiyet içerisinde olması önem arz ediyor.

"YANGINLARDA 5 BİN 250 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ"

Manisa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk ise günün önemine ilişkin şöyle konuştu:

13 Ağustos tarihinde burada orman yangını çıktı ve 28,5 hektar alan yandı. Yanan alanlara 1600 adet fidan dikiyoruz. Bu şekilde ağaçlandırma faaliyetlerini sürdürüyoruz. İl genelinde 198 adet orman yangını çıktı ve 5 bin 250 hektar alan zarar gördü.



