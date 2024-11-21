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İHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düğün eğlencesini bahane eden şehir eşkiyaları silahla havaya ateş ederek bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Durum üzerine harekete geçen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 5 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Düzenlenen baskınla şüpheliler M.S.Ç., Y.Ç., T.K., E.F. ve U.Ç, B.S. yakalanırken çok sayıda silah da ele geçirildi.

Şüphelilerden M.S.Ç., Y.Ç., T.K., E.F. ve U.Ç çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, suça sürüklenen çocuk olan B.S. ise serbest bırakıldı.