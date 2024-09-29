Manisa'da namaz kıldıran tabure ile vuran şahıs akıl hastanesine sevk edildi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, namaz esnasında imama tabureyle saldıran şahıs, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

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İHA

Manisa'da Alaşehir Tokuçzade Camii'nde akşam namazı kıldıran cami imamı N.Y., namaz sırasında arkadan gelen M.K. (35) isimli şahıs tarafından saldırıya uğradı.

TABUREYLE İMAMIN KAFASINA VURDU

Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen M.K., plastik tabure ile imam N.Y.'nin kafasına vurmaya başladı.

İmam N.Y. kendisini darbelere karşı korumaya çalışırken, cami cemaati de vantilatör ve taburelerle saldırgan şahsa vurdu.

AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Üzerine gelen cemaati gören M.K. koşarak camiden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtları üzerinden M.K.'ya ulaşarak gözaltına aldı.

M.K., emniyetteki sorgusunun ardından Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

"RAHATSIZMIŞ"

Olay sırasında camide olan Mehmet Cesur, saldırgan şahsın akıl sağlığının yerinde olmadığını belirterek, "Akşam namazı kılıyorduk, önce öksürdü, sonra ağzından küfür çıktı. Akşam namazının ikinci rekatını kılıyorduk, hocanın arkasından biri tabure ile yavaşça vurdu. Üçüncü rekatta sert vurmaya başlayınca hoca namazı bozdu. Biz de arkasından koştuk, kaçtı. Rahatsızmış, tedavi görüyormuş" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)