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Manisa'da semaver yakarken ormanı yakan kadına ev hapsi

Soma ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Piknikte semaver yakarken yangına neden olduğu belirlenen ve gözaltına alınan Neriman A.’ya sevk edildiği adliyede ev hapsi cezası verildi.

DHA DHA
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Manisa'da semaver yakarken ormanı yakan kadına ev hapsi

Havaların ısınmasıyla birlikte yurt genelinde yangınlarla mücadele sürerken, geçtiğimiz günlerde Manisa'da çıkan yangın korkuttu..

Soma ilçesi Yukarı Avdan Mahallesi’ndeki ormanda meydana gelen olayda ihbar üzerine Soma Orman İşletme Müdürlüğü personeli, yangına hızla müdahale ederek alevlerin yayılmasını önledi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme kapsamında, Soma Orman İşletme Şefliği'ne bağlı orman muhafaza memurları ve jandarma ekipleri ortak çalışma yürüttü.

SEMAVERDEN ÇIKAN KIVILCIMLAR ORMANI YAKTI

Çalışma sonucunda yangının, piknik amacıyla bölgeye gelen bir ailenin yaktığı semaverdeki kıvılcımların kuru otlara sıçramasından kaynaklandığı tespit edildi.

EV HAPSİ KARARI

Olayla ilgili Neriman A. isimli kadın gözaltına alındı. İfadesi alınan kadın, suçunu itiraf etti. Bugün adliyeye sevk edilen Neriman A.’ya ev hapsi cezası verildi.

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