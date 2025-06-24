Manisa'da semaver yakarken ormanı yakan kadına ev hapsi Soma ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Piknikte semaver yakarken yangına neden olduğu belirlenen ve gözaltına alınan Neriman A.’ya sevk edildiği adliyede ev hapsi cezası verildi.