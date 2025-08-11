Manisa'da takla atan aracın sürücüsü yara almadan kurtarıldı

Manisa'da feci kaza..
Salihli ilçesi Aksoy Mahallesi Cephanelik mevkiinde meydana gelen olayda Z.Ö. yönetimindeki 45 ASC 649 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpıp takla attı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
BURNU BİLE KANAMADAN ÇIKTI
Yaşanan kazada, emniyet kemeri takılı olan sürücü Z.Ö, ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı.
Takla atan otomobil çekici vasıtasıyla kaldırılırken, kaza sonrası otomobil ve aydınlatma direğinde hasar oluştu.