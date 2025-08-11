Abone ol: Google News

Manisa'da takla atan aracın sürücüsü yara almadan kurtarıldı

Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ve aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı. Sürücü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.

Yayınlama Tarihi: 11.08.2025 17:35
Manisa'da feci kaza..

Salihli ilçesi Aksoy Mahallesi Cephanelik mevkiinde meydana gelen olayda Z.Ö. yönetimindeki 45 ASC 649 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpıp takla attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

BURNU BİLE KANAMADAN ÇIKTI

Yaşanan kazada, emniyet kemeri takılı olan sürücü Z.Ö, ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Takla atan otomobil çekici vasıtasıyla kaldırılırken, kaza sonrası otomobil ve aydınlatma direğinde hasar oluştu.

