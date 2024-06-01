Manisa'daki yangın nedeniyle tren seferleri durduruldu

İHA
Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı İsmailbey Mahallesi'inde zirai alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Yangına gün içerisinde havadan ve karadan 71 söndürme ekibi, 7 hava aracı, 8 iş makinası, 1 elektrik teknik ekip, 5 sağlık ekibi, 20 güvenlik ekibi ile müdahale edilmeye devam edildi.
Elektrik kesildi
Öte yandan Alaşehir ilçesine bağlı İsmailbey Mahallesi ve Uşak’a bağlı Eşme ilçesi Narıncalı mahallelerinde itfaiye ekipleri tarafından tedbir alındı.
Ayrıca Alaşehir Gediz Elektrik Şefliği tarafından bölgedeki elektrik tedbir amaçlı kesildi.
Tren seferleri durduruldu
Yangın sebebiyle Uşak-Basmane (İzmir) tren seferleri de tedbir amaçlı durduruldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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