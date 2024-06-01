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Manisa'daki yangın nedeniyle tren seferleri durduruldu

Manisa'daki yangın nedeniyle tren seferleri durduruldu Manisa'da zirai alanda çıkan ve makilik alana sıçrayan yangına müdahale eden ekip sayısı 71'e çıkarıldı. Yangın nedeniyle tren seferi de tedbir amaçlı durduruldu.