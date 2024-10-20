Mardin’de 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Savur ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan bölgelerde, Yeşilalan ve Pınardere Mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerin 20 Ekim 2024 -21 Ekim 2024 tarihleri arasında 2 gün süre ile “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildiği belirtildi.

VATANDAŞLARA YASAĞA UYMA ÇAĞRISI

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla; bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 20 Ekim 2024 saat 00:01 itibari ile bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Savur ilçesi Yeşilalan ve Pınardere Mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu bölgede bulunan vatandaşlarımızın yasağa uymaları kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir"