DHA
Mardin'de akşam saatlerinde Midyat ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, komşu olan iki esnaf grubu arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
2 KİŞİ YARALANDI
Yaşanan arbede sırasında V.T. ve İ.Y., aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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