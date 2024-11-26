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İHA

Tarihi dokusuyla açık hava müzesini andıran Mardin, kar yağışının ardından görkemli bir kış manzarasına büründü. Beyaz örtüyle kaplanan taş yapılar ve dar sokaklar, kentin siluetine büyüleyici bir güzellik katarken, Mardin adeta bir masal diyarına dönüştü.

KAR ALTINDAKİ MARDİN, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Drone ile kaydedilen görüntülerde, karın beyaz dokunuşuyla yeni bir kimlik kazanan Mardin’in tarihi taş evleri ve labirenti andıran sokakları, izleyenleri geçmişin izlerini taşıyan huzurlu bir yolculuğa davet ediyor. Bu eşsiz kış manzarası, hem fotoğraf tutkunlarını hem de doğa ve tarih severleri kendine hayran bıraktı.

"ADETA BİR SANAT ESERİ"

Mardin Valiliği, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: