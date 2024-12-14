Mardin'de tır sürücüsü yol vermek istediği otomobili önünde sürükledi

DHA

Mardin'de feci kaza..

Öğle saatlerinde Uluslararası İpekyolu kırsal Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sol şeritte ilerleyen 47 AAB 253 tırın sürücüsü, arkasındaki otomobile yol vermek için sağa geçmeye başladı.

Otomobil de sağ şeride girip, tırı geçmeye çalıştı. O sırada tırın önüne giren otomobil, bir süre yatay şekilde sürüklendi. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YARALANAN OLMADI

Şans eseri yaralananın olmadığı kaza sonrası her 2 araçta hasar oluştu.

İddiaya göre, otomobildekiler inip, sürücüyü darbetti. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tırın sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.