Mardin'de tırın çarptığı engelli şahıs hayatını kaybetti

İHA
Mardin'de çevreyolunda engelli motor aracı ile seyir halinde olan Mazlum Aydemir'e (27) 34 AGB 862 plakalı tır çarptı.
Engelli şahıs yaşamını yitirdi
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipler, yaptıkları kontrollerde Aydemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Aydemir'in cenazesi Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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