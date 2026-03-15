Mardin’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Mardin’in Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Mardin’de İl Emniyet Müdürlüğünden NSosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
OPERASYONDA 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bu kapsamda Artuklu ilçesinde durdurulan iki araçta yapılan aramalarda 1000 adet ecstasy hap, 884 gram skunk ve 1,26 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Açıklamada, vatandaşların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. İfadede, vatandaşların güvenliği için çalışmaların gece gündüz devam ettiği vurgulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)