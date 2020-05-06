Marmaris'te bir şahıs köpekleri birbirine saldırttı

Marmaris'te bir şahıs köpekleri birbirine saldırttı

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Pitbull cinsi köpeği, zincire bağlı başka bir köpeğe saldırtan şahsın görüntüleri, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kubilay Ö.‘ye ait olduğu belirlenen pitbull cinsi köpek, sanayi sitesindeki bir iş yerinde zincirli halde bulunan Muhammet A.‘ya ait Rottweiler cinsi köpeklere saldırdı.

Olayın iki ayrı günde iki kez gerçekleştiği belirtilirken, köpekleri birbirine saldırtarak tekme atan şahsın görüntüleri, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

KÖPEKLERİ SALDIRTAN ŞAHIS HAKKINDA ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Hayvan severlerin ve Rottweiler cinsi köpeğin sahibinin şikayeti üzerine, pitbull cinsi köpeğin belediye barınağına teslim edildiği ve köpek sahibi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Yaralanan Rottweiler’ın ise veterinerde tedavisinin yapıldığı, durumunun iyi olduğu belirlenirken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Marmaris'te bir şahıs köpekleri birbirine saldırttı