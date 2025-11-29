Marmaris'te denizde oluşan hortum kamerada

- Marmaris'te sağanak yağış ve fırtına etkili oldu.
- Denizde meydana gelen dev hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.
- Yağışın önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor.
Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris’te sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor.
Yağışla birlikte yollar göle dönerken, bazı tekneler de karaya oturdu.
İçmeler Mahallesi açıklarında da sağanak yağış ve fırtına ile birlikte denizde hortum meydana geldi.
O ANLAR KAYDEDİLDİ
Dev hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Marmaris’te sağanak yağışlı havanın önümüzdeki saatlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.