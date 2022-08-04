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    Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

    Muğla Marmaris'te tekne dolmuş ile su sporları sürat teknesinin çarpıştığı kazada İngiliz kadın turist hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
    • 04.08.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 17:42
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    Marmaris'te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

    Saat 13.30 sıralarında Mığla'nın Marmaris ilçesi Uzunyalı mevkindeki 5 yıldızlı bir otelin önünde meydana gelen olayda, su sporlarına ait sürat teknesi ile Marmaris- Turunç seferi yapan Tamer Altındağ'ın (22) kullandığı tekne dolmuş çarpıştı.

    İngiliz kadın turist hayatını kaybetti

    Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürat teknesinde bulunan İngiliz kadın turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

    5 kişi yaralandı

    Kazada, tekne dolmuşu kullanan Tamer Altındağ ile Mırvat Jakmara (43), Lush Elin (21), Peter Jordin (40) ve Clein Svetiellu (19) ise yaralandı.

    Yaralılardan 2'si Marmaris Devlet Hastanesi, diğer 3'ü ise ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

    DHA'nın haberine göre, savcının incelemesinin ardından ölen turistin cansız bedeni ise Sahil Güvenlik ekibi tarafından karaya çıkartılıp, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sahil Güvenlik kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Marmaris te sürat teknesi ile tekne dolmuş çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı #1


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