Şanlıurfa'da bir kadın gelinin duvağını toplarken maganda kurşunuyla vuruldu Ceylanpınar ilçesinde, düzenlenen bir düğünde 42 yaşındaki Zemzem Özdemir, gelinin duvağını toplamaya çalıştığı sırada havaya açılan rastgele ateş sonucu ağır yaralandı.

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DHA

Düğünde atılan maganda kurşunu eğlenceyi dehşete dönüştürdü..

Şanlıurfa'nın Ceylanponar ilçesine bağlı Hamzababa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahallede düzenlenen düğünde gelin Saadet Karagöz’ün evine getirilmesi sırasında havaya rastgele ateş açıldı.

Duvağı toplarken göğsünden vuruldu

Bu sırada Zemzem Özdemir adlı kadın düğün alanında gelinin yerde sürüklenen duvağını toplamaya çalışırken, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Halayların çekildiği sırada, Özdemir kanlar içinde yere yığıldı.

Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde maganda kurşunuyla yaralanan Özdemir için jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edilen Özdemir, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil Serviste ilk müdahalesi yapılan kadın hayati tehlikesi nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Düğün sona erdi

Yaşanan bu olayın ardından düğün sona erdirilirken, jandarma ekipleri, yaralamaya neden olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)