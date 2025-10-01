Masterchef Özkan’a ne oldu? Sağlık durumu nasıl, yarışmadan ayrılacak mı?

MasterChef Türkiye’nin son bölümünde izleyicileri endişelendiren bir kaza yaşandı.

Ödül oyunu sırasında buzdolabından sos almak isteyen yarışmacı Özkan Akan, ayağının kaymasıyla dengesini kaybedip yere düştü. Düşme sırasında kafasını sert şekilde zemine çarpan yarışmacının yüzüne sos da döküldü.

Stüdyoda kısa süreli panik yaşanırken, Danilo Şef hemen Özkan’ın yanına giderek müdahalede bulundu. Yarışmacı ekip tarafından sandalyeye oturtuldu ve kafasındaki şişliğe buz uygulandı.

Özkan Akan, kısa sürede toparlandığını ve kendisini iyi hissettiğini söyleyerek dinlenmesinin ardından yarışmaya kaldığı yerden devam etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

yarışmacı Özkan Akan, verilen sürenin bitiminin ardından yeniden dinlenmeye alındı. Ancak sağlık ekibinin kararıyla hastaneye götürülmesine karar verildi.

Yarışmacının ciddi bir yaralanma yaşamadığı düşünülse de, kesin durumu hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.