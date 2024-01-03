Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan İran'daki saldırı için taziye mesajı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran'daki bombalı terör saldırısı için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

ensonhaber.com

İran'da onlarca insanın ölümüne sebep olan terör saldırısı için taziye mesajları sürüyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

"İran halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırılarını lanetliyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.