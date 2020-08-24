Meclis Hazırlık Komisyonu Tuma Çelik hakkında kararını verdi
Meclis Hazırlık Komisyonu, eski HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.
- Haber Merkezi
- 24.08.2020 - 14:51
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, yeni bir tecavüz vakasıyla gündeme gelmişti.
HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, bir kadına kahve içirdikten sonra bayıltıp tecavüz ettiği iddia edildi.
Tecavüz iddialarından sonra Tuma Çelik HDP'den istifa etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu olaylar sonrası fezleke düzenleyerek tecavüzle suçlanan HDP'li Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ
Bu kapsamda bir araya gelen Meclis Hazırlık Komisyonu hakkında cinsel saldırı suçlaması bulunan eski HDP Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy birliğiyle tavsiye kararı aldı. Alınan karar karma komisyonda görüşülecek.