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    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde sağlık taraması yaptı

    Barış Pınarı bölgesinde terörle mücadelesini sürdüren Türk askeri, bir yandan da bölge insanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2021 - 11:25
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 11:38
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    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde sağlık taraması yaptı

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye'nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlattığı operasyonlardan başarıyla çıktı.

    Belli ölçüde terörden temizlenen bölgelerde halkın güvenliği için faaliyetler devam ederken bir yandan da insani ihtiyaçlar karşılanıyor.

    SAĞLIK TARAMASI YAPILDI

    Bu kapsamda Mehmetçik bölgede yaşayan yaşlı, kadın ve çocuklara sağlık taraması yaptı.

    O anlara ilişkin  fotoğraflar, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşıldı.

    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde sağlık taraması yaptı #1

    "MEHMETÇİK YARDIMA KOŞMAYA DEVAM EDİYOR"

    Paylaşımda, "Bir yandan Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristlerle mücadele eden Mehmetçik, bir yandan da bölgedeki sivil halkın yardımına koşmaya devam ediyor. Tel Abyad’da kahramanca görev yapan Komandolarımız; yaşlılara, kadınlara ve çocuklara sağlık taraması yaptı." ifadelerine yer verildi.

    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde sağlık taraması yaptı #2

    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde sağlık taraması yaptı #3

    Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde sağlık taraması yaptı #4

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