Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde sağlık taraması yaptı

Barış Pınarı bölgesinde terörle mücadelesini sürdüren Türk askeri, bir yandan da bölge insanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye'nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlattığı operasyonlardan başarıyla çıktı.

Belli ölçüde terörden temizlenen bölgelerde halkın güvenliği için faaliyetler devam ederken bir yandan da insani ihtiyaçlar karşılanıyor.

SAĞLIK TARAMASI YAPILDI

Bu kapsamda Mehmetçik bölgede yaşayan yaşlı, kadın ve çocuklara sağlık taraması yaptı.

O anlara ilişkin fotoğraflar, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşıldı.

"MEHMETÇİK YARDIMA KOŞMAYA DEVAM EDİYOR"

Paylaşımda, "Bir yandan Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristlerle mücadele eden Mehmetçik, bir yandan da bölgedeki sivil halkın yardımına koşmaya devam ediyor. Tel Abyad’da kahramanca görev yapan Komandolarımız; yaşlılara, kadınlara ve çocuklara sağlık taraması yaptı." ifadelerine yer verildi.