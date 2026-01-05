MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA: En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 yılına girilirken milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren maaş artışları gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

Kamu çalışanları, Ocak 2026 itibarıyla maaşlara yansıtılacak zam oranı, enflasyon farkı ve en düşük memur maaşı tutarlarını merakla takip ediyor.

TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verileri, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenen artışlara eklenecek farkı ortaya koydu.

Böylece memur ve memur emeklilerinin alacağı nihai zam oranı kesinleşmiş oldu.

Bu kapsamda “Memur maaşları yüzde kaç arttı?”, “Enflasyon farkı ne oldu?” ve “2026’da en düşük memur maaşı kaç TL olacak?” Sorularına yanıt aranıyor.

MEMUR 2026 OCAK MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Memur ve memur emeklisi için zam oranı kesinleşiyor. Aralık ayı enflasyonu açıklandı. Aylık bazda 0.89, yıllık bazda ise 30.89 oldu.

Yapılan hesaplamalar sonrası emekli 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12.18 oldu.

Memur zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,85 olarak oluştu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ TL?

Açıklanan verilere göre en düşük memur maaşı 52.617 TL oldu.