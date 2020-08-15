Meral Akşener Bahçeli'nin eve dön çağrısını değerlendirdi

Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısı sonrası Cumhur İttifakı'nda yer alacağı konuşulan Meral Akşener" Başıma silah dayasalar mümkün değil" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT TV’de Söz Meclisi programında Çiğdem Akdemir’in konuğu oldu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Akşener, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısı sonrası İyi Parti'nin Cumhur İttifakı'nda yer alacak iddialarına da cevap verdi.

İyi Parti Lideri, programda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"BAŞIMA SİLAH DAYASALAR MÜMKÜN DEĞİL"

"Biz İyi Parti'yi kolay şartlar altında kurmadık. İyi Parti'yi bir ev olarak düşünürsek son derece zorlukla kurulmuş, helal lokma yediğimiz bir ev. Bizim evimiz 83 milyondur. Milletimizin sinesidir. Birbirlerine sinkaflı küfür edenler etle tırnak gibi bir araya geldi. Ben bunu yapmam. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhur İttifakı'nın içinde yer almamız mümkün değil. Başıma silah dayasalar mümkün değil"

Meral Akşener: Cumhur İttifakı’da yer almamız mümkün değil İZLE