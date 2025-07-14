Meriç Nehri'nde su tutulduğu iddiasına yalanlama

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri üzerindeki Roberdem Enerji Santrali’nde su tutulduğu ve bu nedenle üreticilerin mağdur olduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Santralin 2023 Eylül ayında faaliyete geçtiğini hatırlatan Sezer, santralde suyun kalıcı olarak tutulmadığını vurguladı:

Burada biriken su geçicidir, Meriç Nehri’nin akışını durduran ya da etkileyen bir durum yok. Gelen su olduğu gibi akmaya devam ediyor. Bir damla bile tutmamız mümkün değil.

"BARAJIN DÖRTTE BİRİ BOŞALDI, HAVZA SUYLA DOLDURULDU"

Kamuoyunda oluşan yanlış algılara dikkat çeken Sezer, barajda toplanan yaklaşık 2 milyon 100 bin metreküp suyun, özellikle kuraklık dönemlerinde çiftçiler ve üreticilerle görüşülerek bırakıldığını ifade etti: "Geçen hafta barajın dörtte birini boşaltarak havzanın suyla dolmasını sağladık. Bugün de aynı yöntemi uyguluyoruz."

"KÜREK YARIŞI İÇİN SU TUTULDUĞU İDDİASI YALAN"

Santralin kürek yarışmaları için su tuttuğu yönündeki iddialara da değinen Sezer, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti: