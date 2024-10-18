Mersin merkezli 9 ilde, MİT destekli terör operasyonu düzenlendi

DHA

Güvenlik güçlerinin terör ile mücadelesi sürüyor...

Bu kapsamda Mersin Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) desteğiyle, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının ortaya çıkarılması, faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Çalışmada, 13 şüphelinin terör örgütüne finans sağladığı tespit edildi.

Şüphelilere yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli Kahramanmaraş, İstanbul, Konya, Hatay, Kayseri, Van, Bitlis ve Karaman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

13 GÖZALTI

13 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramada 1 tabanca ile çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.