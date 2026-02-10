Mersin otobanında yarışan sürücülere ceza yağdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bazı sürücülerin Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda yarış yapacaklarını belirleyen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri harekete geçti.

Bölgeye giden polis, yarış yapmak için hazırlanan 4 araç ile yarışı izlemeye gelen 10 otomobilin sürücüsünü yakaladı.

14 SÜRÜCÜYE TOPLAM 407 BİN TL CEZA

Yakalananlardan yarışa karışan 4 sürücünün aracı trafikten men edildi, 167 bin 961 TL ceza kesildi.

Yarışı izlemeye gelen 10 araç sürücüsüne ise 239 bin 530 TL para cezası uygulandı.

4 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz tarafından otobanda araba yarışı yapacak olan 4 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 167 bin 961 TL, yarışı seyretmek için gelen 10 araç sürücüsüne ise 239 bin 530 TL idari para cezası uygulanmıştır. 4 araç ise trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilmiştir" denildi.