Mersin otobanında yarışan sürücülere ceza yağdı

- Mersin'deki otobanda yarış yapan 14 sürücüye toplam 407 bin 491 TL ceza verildi.
- 4 araç trafikten men edilirken, yarışa katılacak 4 ve izlemeye gelen 10 sürücüye ceza kesildi.
- Valilik, otoban yarışlarına katılan araçların yediemin otoparkına çekildiğini belirtti.
Bazı sürücülerin Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda yarış yapacaklarını belirleyen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri harekete geçti.
Bölgeye giden polis, yarış yapmak için hazırlanan 4 araç ile yarışı izlemeye gelen 10 otomobilin sürücüsünü yakaladı.
14 SÜRÜCÜYE TOPLAM 407 BİN TL CEZA
Yakalananlardan yarışa karışan 4 sürücünün aracı trafikten men edildi, 167 bin 961 TL ceza kesildi.
Yarışı izlemeye gelen 10 araç sürücüsüne ise 239 bin 530 TL para cezası uygulandı.
4 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Valilikten yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz tarafından otobanda araba yarışı yapacak olan 4 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 167 bin 961 TL, yarışı seyretmek için gelen 10 araç sürücüsüne ise 239 bin 530 TL idari para cezası uygulanmıştır. 4 araç ise trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilmiştir" denildi.