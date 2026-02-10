İstanbul Bakırköy'de İBB'ye ait zabıta aracı denize düştü

- İstanbul Bakırköy'de İBB zabıta ekiplerinin kamyoneti kazayla denize düştü.
- İki zabıta memuru yaralanmadan araçtan çıktı ve sağlık kontrolleri yapıldı.
- Kamyonet denizden çıkarılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul'un Bakırköy ilçesi sahil yolu Aytekin Kotil Parkı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerine ait kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park içindeki köprünün bariyerlerine çarptıktan sonra denize düştü.
Aracın bir kısmı suya gömülürken içerisinde bulunan iki zabıta memuru kendi imkanlarıyla denizden çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.
DURUMLARI İYİ
Sağlık durumları iyi olan zabıtalara ilk müdahale, bölgedeki zabıta kulübesinde yapıldı.
Kamyonet, ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkarıldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.