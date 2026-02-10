DMM'den madeni 10 TL açıklaması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bir yalanı daha ortaya çıkardı..

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya hesaplarından, ‘10 TL değerinde madeni para olduğu' yönünde paylaşılan görseller gerçek değildir. Tedavüle çıkarılmış 10 TL değerinde herhangi bir madeni para bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

"10 TL DEĞERİNDE BİR MADENİ BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: