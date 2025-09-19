Mersin'de düğün sırasında çalılık alanda yangın çıktı Silifke ilçesinde bir düğün salonu yanında davetliler oynarken çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. Yangına müdahele sürerken düğün de devam etti.