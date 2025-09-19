Mersin'de düğün sırasında çalılık alanda yangın çıktı

Mersin'de Silifke ilçesine bağlı Becili Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun arka tarafındaki çalılık alanda yangın çıktı.
Alevleri görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bilgi verdi.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Merkez bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipleri sevk etti.
Ekipler kısa sürede bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti. Düğünün devam ettiği sırada alevler ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bazı ağaçların zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.