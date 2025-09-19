Abone ol: Google News

Mersin'de düğün sırasında çalılık alanda yangın çıktı

Silifke ilçesinde bir düğün salonu yanında davetliler oynarken çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. Yangına müdahele sürerken düğün de devam etti.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 19.09.2025 22:33
Mersin'de düğün sırasında çalılık alanda yangın çıktı

Mersin'de Silifke ilçesine bağlı Becili Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun arka tarafındaki çalılık alanda yangın çıktı.

Alevleri görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bilgi verdi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Merkez bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipleri sevk etti.

Ekipler kısa sürede bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti. Düğünün devam ettiği sırada alevler ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bazı ağaçların zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.

İç Haber Haberleri