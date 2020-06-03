Mersin'de evin tavanı göçtü: 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki katlı müstakil evin salon tavanında oluşan göçük sonucu sıva ve briket parçalarının üzerlerine düştüğü 2 kardeş yaralandı.

Akşam saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 0603 Sokak'ta, Yıldırım ailesinin yaşadığı iki katlı müstakil evin salon tavanın bir kısmında göçük meydana geldi.

BRİKET PARÇALARI, KARDEŞLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Tavandan düşen briket ve sıva parçaları, bu sırada salonda oyun oynayan evin çocukları Gökdeniz ve Berat Can Yıldırım'a isabet etti. Gürültü ve çocuklarının çığlığını duyan anne Ayşegül Yıldırım, oğullarını kucaklayıp, dışarıya çıktı.

MİNİKLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hafif şekilde yaralanan minikler, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen minik kardeşler, ardından taburcu edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.