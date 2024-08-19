Mersin'de ilk kum zambakları çiçek açtı: Koparmanın cezası ağır Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan ve koparmanın cezasının bu sene 387 bin 141 TL’ye çıktığı kum zambakları çiçek açmaya başladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de, koruma altına olan sahillere hem caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları üreme için geliyor hem de endemik tür kum zambakları doğal olarak çıkıyor.

Ağustos ayında ilk çiçeklerini açan kum zambakları, eylül ayında ise sahillerin birçok noktasını süslüyor.

Deniz kaplumbağalarının önemli üreme noktalarından merkez Akdeniz ilçesindeki Kazanlı sahili ile Erdemli ilçesindeki Alata Enstitüsü sahilinde deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı noktalardaki zambaklar çiçek açtı.

KOPARMANIN CEZASI 387 BİN TL

Gün doğumu ile birlikte çiçekler izlemesi keyif veren görüntü oluşturdu. Kum zambaklarını koparmanın ve soğanlarının yurt dışına çıkarılmasının geçen sene 244 bin 315 TL olan cezası ise bu sene 387 bin 141 TL’ye yükseldi.

Öte yandan, gönüllü olarak Kazanlı sahilinde görev yapanlar ise deniz kaplumbağalarının yuvadan çıkmaya başlamasıyla suni ışıklardan dolayı ters yöne giden yavrulara yardımcı olmaya başladı.

Gönüllü olarak Akdeniz 3. Göz Eğitim ve Gençlik Derneği'nde görev alan Yusuf Temiz, diğer koruma altında olan bölgeler gibi Kazanlı sahilinin nesli tükenmekte olan 2 farklı kaplumbağa türüne ve nesli tükenmekte olan endemik bitki olan kum zambağına ev sahipliği yaptığını söyledi.

"ÇEVRE BİLİNCİ ADINA HER TÜRLÜ AKTİVİTEYİ YAPIYORUZ"

Kazanlı sahilinde yaklaşık 2 bine yakın yuva olduğuna dikkat çeken Temiz, ”Çevre bilinci adına her türlü aktiviteyi yapıyoruz, yerelden katılan gönüllülerimizle ve Avrupa'dan gelen gönüllülerimizle sahil temizlikleri, sunumlar ve ağaç dikimleri gerçekleştiriyoruz. Gelen kaplumbağaların yuvalarını koruyoruz, Gece yürüyüşleri oluyor. Suni ışıklardan dolayı ters yöne giden yavru kaplumbağaları denize ulaştırıyoruz.” dedi.

"BELİRLİ YERLERE UYARI LEVHALARI KOYUYORUZ"

Kum zambağına zarar vermenin cezası olduğunu da vurgulayan Temiz, ”387 bin lira cezası var. Kum zambaklarını korumak için belirli yerlere uyarı levhaları koyuyoruz, araçların girmemesi ve onlara zarar vermemesi için insanları da bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda Kazanlı sahili halka açık olduğu için kum zambaklarını korumak biraz zor oluyor. Bilinçlendirme için uyarılar yapıyoruz, sunumlar ve broşürler dağıtıyoruz.” şeklinde konuştu.

Sahilin iki noktasındaki derelere çöp atılmamasını isteyen Temiz, atılan çöplerin akıntılarla yumurtlama alanı olan Kazanlı sahiline geldiğini kaydetti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)