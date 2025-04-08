Mersin'de metruk evde çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı

İHA
Mersin’in Mut ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'nde bulunan metruk bir binada yangın çıktı.
Kimsenin yaşamadığı evdeki alevleri gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
YARIM SAAT İÇİNDE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Kısa sürede alevlerin yükseldiği eve gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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