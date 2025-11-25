Abone ol: Google News

Mersin'de motosikletin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti

Silifke ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan öğretmen, bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 04:18
  • Mersin Silifke'de motosikletin çarptığı öğretmen Gülşen Tınas hayatını kaybetti.
  • Kazada ağır yaralanan Tınas ve motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de Silifke ilçesinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda M.K.Ç. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Gülşen Tınas’a (56) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖĞRETMEN KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan Tınas ile motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Silifke Gazipaşa İlkokulu’nda öğretmen olduğu öğrenilen Gülşen Tınas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

