Mersin'de seyir halindeki tır alev alev yandı

İHA

Tarsus-Adana istikameti Çamtepe kavşağı civarında U.Y.'nin kullandığı kumaş ve banyo malzemesi yüklü tırın 01 COV 61 plakalı dorsesinin lastik bölümünde yangın çıktı.

ALEV ALAN DORSE SÖNDÜRÜLDÜ

Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu ve çekiciyi dorseden ayırdı.

Dorseyi saran alevler olay yerine intikal eden Büyükşehir İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.