Mersin'de tekstil atölyesinde yangın: 4 işçi dumandan etkilendi

İHA

Mersin'de Zeki Ayan Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda bulunan bir tekstil atölyesinde saat 21.00 sıralarında, elektrik panosundan yangın çıktı.

4 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Zemin katta bulunan atölyede bulunan 4 işçi dumandan etkilenirken, kendi imkanları ile dışarıya çıkmayı başardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

İTFAİYE EKİPLERİ BÜYÜK ÇABA HARCADI

Atölyenin zemin katta olmasından dolayı itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte zorlanırken, oksijen tüpü ve maske takarak girdikleri atölyede yangını söndürmeye çalıştı.

İtfaiye ekipleri nöbetleşe girerek içeride araçların da bulunduğu belirtilen atölyede yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürdü.

Dumandan etkilenen itfaiye erlerine ise bölgeye sevk edilen ambulanslarda müdahale edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.