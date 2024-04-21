Mersin'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

İHA
Mersin'in Tarsus ilçesinde Kulak Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkan 01 BSS 20 plakalı panelvan tipi araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
2 kişi yaşamını yitirdi
Kaza yerine sağlık, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada Şahziye Tok ve Özcan Kalkan olay yerinde hayatını kaybederken, Gökhan T., Pınar G. ve Şebnem A. yaralandı.
Yaralılar tedavi altında
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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