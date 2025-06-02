MESKİ'ye 2,6 milyon lira atık su cezası

AA & Ensonhaber

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (MESKİ) ait üç tesiste çevre mevzuatına aykırı uygulamalar nedeniyle idari yaptırımlar uygulandığını ve sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, il müdürlüğü ekiplerinin MESKİ’ye bağlı üç atık su arıtma tesisinde denetim gerçekleştirdiği belirtildi. Bu denetimlerde, Karaduvar ve Mezitli Atıksu Arıtma Tesislerinden deşarj edilen suların yasal standartları karşılamadığı tespit edildi. Bu iki tesise toplamda 1 milyon 337 bin 354 lira idari para cezası kesildi.

SİLİFKE'DEN GELEN İHBAR

Öte yandan, Alo 181 hattına Göksu Nehri'nde kirlilik olduğuna dair gelen ihbar üzerine yapılan incelemede, Silifke Atıksu Terfi İstasyonu’ndan arıtılmamış suların doğrudan nehre bırakıldığı belirlendi. Bu ciddi çevre ihlali nedeniyle MESKİ’ye Çevre Kanunu kapsamında yine 1 milyon 337 bin 354 lira ceza uygulandı.

Bakanlık, çevrenin korunmasına yönelik bu tür ihlallerin takipçisi olacaklarını vurgularken, söz konusu ihmallerle ilgili adli sürecin de başlatılacağını ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.