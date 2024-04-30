Meteoroloji 28 ili sarı kodla uyardı! Sağanak yağış sürecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı üstüne uyarı geldi. Son yayınlanan tahmin haritasına göre, neredeyse tüm yurtta sağanak yağış olacak.

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Yurt genelinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ankara dahil 28 ilimize sarı uyarı geldi.

Güncellenen hava durumu tahminlerine göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Çorum, Amasya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Toz taşınımı uyarısı

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı bekleniyor.

Sarı uyarı verilen iller şu şekilde sıralandı;

Adana, Adıyaman, Ankara, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şanlıurfa, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce.

Sel ve su baskınlarına karşı uyarı

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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