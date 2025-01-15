Meteoroloji Doğu Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı yaptı

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Trabzon'un doğusu, Rize çevresi ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.

YÜKSEK KESİMLER KARA TESLİM OLACAK

700 metre rakım üzeri kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) kar yağışı bekleniyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Vatandaşların, ulaşımda aksama, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma, don ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.