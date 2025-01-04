Meteoroloji uyardı: 3 ile 'sarı' ve 'turuncu' kodlu uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre;

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

'SARI' VE 'TURUNCU' KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. İzmir ve Aydın'da Cumartesi günü kuvvetli yağış bekleniyor.

Turuncu kodlu uyarı yapılan Muğla'da ise yağış yer yer şiddetli olacak. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması isteniyor.

Pazar günü; Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak bekleniyor. Yağışlar Doğu Anadolu’da ise kar şeklinde sürecek.

Sıcaklık Cumartesi günü yurdun batısında birkaç derece artacak. Hafta başından itibaren de bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

ÜÇ BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU

Başkentliler hafta sonunu yağışlı geçirecek. Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 9 derece olacak. İstanbul ve İzmir'de Cumartesi günü sağanak bekleniyor. Megakent'te en yüksek sıcaklık 13,, İzmir'de ise 15 derece olacak.

Hafta sonu etkili olacak yağışlar, salı günü yurdu terk edecek.Meteoroloji; iç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde etkili olacak buzlanma ve don hadisesine karşı da uyarıyor.