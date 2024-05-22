Meteoroloji uyardı! Ankara dahil 15 ilde sağanak bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminini güncelledi. Buna göre sağanak yağış beklenen Ankara dahil 15 ili sarı kodla uyardı.

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Haber Merkezi

Yaz dönemi başlarken, mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar artışa geçti..

Ancak sağanak yağışlar yeniden kapıda.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu haritasını yayınladı.

Buna göre başta Ankara olmak üzere tam 15 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Bu bölgelerde oturanların tedbirli olmaları hususunda peş peşe açıklamalar geldi.

Birçok bölgede yağış bekleniyor

Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu, Kocaeli, Sakarya, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri, Ankara’nın güney kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İşte sarı kodla uyarılan iller;

Ankara, Bolu, Bilecik, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Düzce.

Hava sıcaklığı

Hava sıcaklığının, iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ankara Valiliği'nden uyarı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre il genelinde yarın saat 13.00'ten ertesi gün saat 03.00'e kadar gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Yağışın kuvvetli olacağının aktarıldığı açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

5 günlük haritalı tahmin

Yazar - Dilay Kaynak