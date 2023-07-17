Meteoroloji uyardı: Çarşamba günü sıcaklıklar tekrar yükselecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren etkili olacağını duyurdu.

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar artaracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada: "Güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba gününden itibaren artarak genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.



"Ortalamanın 4-5 yukarısına çıkacak"

CNN TÜRK Meteoroloji danışmanı Orhan Şen yaptığı açıklamada, "Batı bölgelerinde sıcak hava devam ediyor. Sadece Karadeniz bölgesinde yağış var pek yağış görülmüyor. Önemli bir sıcaklık durumu var. Önümüzdeki hafta sonuna doğru sıcaklıklar tekrar yükselecek. Sıcaklıklar ortalamanın 4-5 yukarısına çıkacak." ifadelerini kullandı