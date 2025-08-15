Meteorolojiden 13 ile sarı kodlu uyarı: Fırtına ve rüzgar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneli için yeni hava durumu raporunu paylaştı.

İSTANBUL DAHİL 13 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Tekirdağ, Yalova için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı.

SARI KODLU UYARI NE DEMEK?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR

Halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, 16.08.2025 Cumartesi günü gece saatlerine kadar, Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde eseceği beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

FIRTINA UYARISI

Batı Karadeniz’de rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cuma günü (15.08.2025) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara’da rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cumartesi günü (16.08.2025) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Kuzey Ege’de rüzgarın, Cuma öğle saatlerinden itibaren kuzeyi ile Cuma akşam saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cumartesi günü (16.08.2025) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Perşembe İstanbul'da az bulutlu hava hakim olurken, Rüzgar (km/sa) Kuzeydoğudan 34 derecesinde esecek. Hava sıcaklığı 22°C 30°C olacakken, Nem (%)ise 51-74 olacak.

Cuma günü az bulutlu, 23°C 30°C sıcaklığında, Nem (%) 48-73 oranında, Rüzgar (km/sa) ise Kuzeydoğudan34 derecesinde esecek.

Cumartesi günü İstanbul'da Parçalı Bulutlu bir hava hakim olacakken, sıcaklık da 23°C 30°C olacak.Nem (%) 41-78 oranındayken, Rüzgar (km/sa) Kuzeydoğudan35 olacak.

Pazar günü İstanbul'da Açık bir hava yaşanacak. Sıcaklık 22°C 29°C derece olacak. Nem (%) 51-78 oranında olurken, Rüzgar (km/sa) Kuzeydoğudan 32 olarak diğer günlere göre daha sakin bir gün geçecek.