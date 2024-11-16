Meteorolojiden hafta sonu için uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

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Türkiye, 10 gün sürecek yağışlı hava etkisi altına giriyor.

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin parçalı ve çok bulutlu, Marmara bölge geneli, Ege'nin kuzey ve batı, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu, Batı Akdeniz'in kıyı, Doğu Akdeniz'in İskenderun Körfezi ve Toroslar kesimleri ile (Çorum hariç) Karadeniz ve (Şırnak hariç) Doğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve (2200 metre üzerinde) yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Ege'nin batı ve Batı Karadeniz kıyılarının doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 2 İLA 4 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklıklarının bugün Akdeniz kıyı kesimleri dışında kalan yerlerde 2 ila 4 derece azalması, Akdeniz kıyılarında önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir.

RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

"YAĞIŞLI SİSTEM GELİYOR"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji uzmanı Murat Acar, AA muhabirine, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Acar, Türkiye'nin Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceğini ifade ettiklerini anımsatarak, "Yağışlı sistem geliyor ama Akdeniz'e indiği için ılık olarak gelecek. Sıcaklıklar mevsim normalinin üzerinde seyrediyordu, yağışla beraber mevsim normalleri civarına düşecek." diye konuştu.

YAĞIŞLAR HAFTA SONU ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Murat Acar, yağışlı sistemin hafta sonu kendisini göstereceğini dile getirdi.

Yarın yağışların, Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli olacağını ifade eden Acar, "Cumartesi günü yağışlı sistem biraz daha kendisini gösterecek. Daha geniş bir alana yayılacak. Ege Bölgesi'nin kıyı Ege kesimi ile Akdeniz'de Antalya ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor." dedi.

Yağışların pazar ve pazartesi günü doğuya doğru kayacağını söyleyen Acar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyinde yağışların etkili olacağını belirtti.

Acar, "Sıcaklıklar yağış alan yerlerde Ege'de, Marmara'da mevsim normallerinin yer yer altına düşebilir ama çok fazla bir soğuk beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

SAĞANAK NE ZAMAN ETKİSİNİ KAYBEDECEK?

Türkiye'nin salı gününe kadar bu yağışlı sistemin etkisinde olacağını ancak perşembe günü yeni bir yağışlı sistemin daha gelmesini beklediklerini belirten Acar, "Yağışlar önümüzdeki 10 günlük periyotta devam edecek. Cumartesi ve pazar günleri Ege ve Akdeniz'de beklenen yağışların sel ve su baskınına yol açma ihtimali yüksek. Bununla ilgili uyarılarımızı yayımlayacağız." diye konuştu.