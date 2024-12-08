Meteoroloji'den Marmara'da sağanak uyarısı

AA

Yarın sabah Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde, öğle ise İstanbul'da sağanak yağış var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Avrupa Yakası başta olmak üzere İstanbul genelinde sağanak görülecek.

SU BASKININA KARŞI UYARI YAPILDI

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.