Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Sıcaklık düşüyor, sağanak kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarında birkaç derecelik düşüş beklendiğini açıkladı.

Ancak bu azalmaya rağmen sıcaklıkların hâlâ mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda aralıklarla görülen yağışların bir hafta boyunca etkisini sürdüreceği ifade edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklıkların yeni haftayla birlikte birkaç derece azalacağını, ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

DOĞU KARADENİZ VE KUZEYDOĞU ANADOLU’DA BİR HAFTA SÜRECEK SAĞANAK UYARISI

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yağışların bir hafta daha aralıklarla devam edeceğini belirten Çelik, "Özellikle Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde bir hafta boyunca aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri var." dedi.

Salı ve çarşamba günü iç kesimlerde yerel yağışların görüleceğini belirten Çelik, "İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve batısında kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Özellikle iç kesimlerde yağışla birlikte sıcaklıklar da birkaç derece azalacak." ifadelerini kullandı.

Çelik, Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın kuzeyli yönlerden üç gün boyunca kuvvetli eseceğini söyledi.

İSTANBUL VE İZMİR'DE HAVA HAFTA BOYUNCA PARÇALI BULUTLU OLACAK

Yurt genelinde en yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 42 ila 44 derece arasında seyredeceğini aktaran Cengiz Çelik, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hafta ortasında sıcaklıklarda 3-4 derecelik düşüş yaşanacak. Hafta sonuna doğru ise sistem geçişiyle birlikte sıcaklıkların tekrar birkaç derece artması bekleniyor." diye konuştu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve iç kesimlerde yaşayan vatandaşların, öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmamaları gerektiğini vurgulayan Çelik, üç büyükşehre ilişkin hava durumu bilgilerini de paylaştı.

Ankara'da havanın parçalı bulutlu olacağını, salı günü yerel gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten Çelik, İstanbul ve İzmir'de ise hafta boyunca parçalı bulutlu havanın etkili olacağını ifade etti.

Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 35 ila 37, İstanbul'da 32 ila 33, İzmir'de ise 34 ila 36 derece arasında seyredeceğini bildirdi.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Artvin ve Ardahan ile ilk saatlerde Uşak, Ankara'nın güney ve doğu kesimleri ve Konya'nın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.